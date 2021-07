Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(G.Fra.) Ai nastri di partenza oggi pomeriggio alle 17.30 nel parco di via Grandi, l'area verde gestita dalle Penne Nere adriesi, a una serie di letture animate per bambini i Racconti del parco. L'iniziativa che si protrarrà ogni giovedì del mese dalle 17.30 alle 18.30, ha messo in programma cinque giornate che prendono spunto dalla parco. Oggi sarà il turno di P come partecipazione. Si proseguirà l'8 con A come amicizia, il 15 con R come...