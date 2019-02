Pendolari, ora la misura è colma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIAPendolari delle linee ferroviarie Rovigo-Chioggia, e soprattutto Adria-Venezia, sul piede di guerra ieri in sala Federighi in municipio. All'incontro promosso dall'amministrazione comunale con il consigliere comunale con delega alla mobilità Enrico Bonato con gli utenti delle due linee ferrate, hanno partecipato in una ventina. Tra loro anche la consigliera regionale di Italia in Comune Patrizia Bartelle.«La riunione ha l'obiettivo di raccogliere le istanze dei cittadini che usufruiscono del trasporto ferroviario, in seguito alle ultime...