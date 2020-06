LAVORI PUBBLICI

ROVIGO Ancora troppe buche in centro e nelle frazioni. Il consigliere dell'opposizione Antonio Rossini ha inviato una serie di interpellanze dirette all'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto in merito al cattivo stato di alcune strade della capoluogo. In particolare, a destare preoccupazione lo stato del manto stradale all'altezza della circolazione in prossimità dello stop del semaforo in viale Gramsci. «Ho inviato diverse foto all'assessore - afferma Rossini - dove si evince chiaramente la profondità delle buche segnalate e degli attigui avvallamenti». Buche anche in via Tiziano Vecellio, in centro storico, pericolose insidie, in particolare, per ciclisti e pedoni. Strada pericolosa a causa della presenza di numerosi avvallamenti pure in via Sante Rizzieri.

«Qui i residenti - scrive il consigliere di minoranza - hanno, tramite il sottoscritto, segnalato buche e avvallamenti all'altezza civici 7, 9 e 11. A Grignano riferiscono che non a tutt'oggi non è stato fatto alcun intervento, ma anche che le dimensioni delle buche sono aumentate».

INTERVENTI IN AGENDA

Pochi giorni fa, l'assessore Favaretto ha annunciato che l'estate sarà caratterizzata da cantieri in centro e in periferia diretti proprio a sistemare le strade in cattive condizioni. Interventi che sono stati rinviati a causa dell'emergenza Covid e che dunque solo ora possono partire. Accanto alle due ditte incaricate dal Comune di ripristinare il buono stato del manto stradale ci sarà, inoltre, una squadra di stradini, operai dei Comune appositamente formati che interverranno per la manutenzione ordinaria o comunque per mettere momentaneamente in sicurezza i punti maggiormente dissestati, in attesa dell'intervento di manutenzione straordinaria che avverrà entro l'autunno.

R.Mer.

