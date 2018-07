CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PEDALATA NOTTURNAROVIGO La Fiab, Amici della bici di Rovigo, propone una nuova iniziativa. Si tratta Nightmare, la notte della Fiab, ovvero una pedalata in notturna da Rovigo a Rosolina Mare, per godersi l'alba in spiaggia oltre che per provare l'emozione in una speciale escursione in bicicletta nel buio e nel silenzio della notte.L'INIZIATIVASabato 21 luglio, si percorrerà la futura Ciclovia Adige Sud, il progetto di percorso che collegherebbe Verona all'Adriatico seguendo l'argine destro dell'Adige. La Night-mare, dunque, si presenta come...