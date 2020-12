IL PROCESSO

ROVIGO Assolto. Per Giovanni Tesoro ieri è terminato un vero e proprio calvario, iniziato nel 2015, a pochi mesi dal suo arrivo a Rovigo, con un primo esposto anonimo, seguito poi da un secondo nel 2017, che lo aveva visto finire a processo e spostato dal ruolo di comandante della Polizia locale di Rovigo, a dirigente dei Servizi sociali e che lo ha poi portato a chiedere e ottenere il pensionamento anticipato la scorsa estate. Le accuse contro Tesoro, oggi 66enne, difeso dall'avvocato Marco Petternella, erano di peculato, peculato d'uso e false attestazioni, per aver impostato come codice di sblocco del telefono di servizio la propria impronta digitale, per il presunto utilizzo della Punto comunale per spostamenti non autorizzati e per irregolarità che sarebbero state riscontrate nelle timbrature del cartellino, alle quali da dirigente non era tenuto.

RICHIESTA DI ASSOLUZIONE

Ieri, già l'accusa, rappresentata in aula dal pm Andrea Bigiarini, ha chiesto la sua assoluzione. E una sentenza di assoluzione, è stata letta, dopo due ore di camera di consiglio, dal presidente del Collegio Angelo Risi. Assolto l'ex capo di Gabinetto della Questura e dirigente della Squadra volanti Michele Fioretto, 47 anni, di Padova, ora alla Polizia Postale di Roma, nei confronti del quale, invece, erano state formulate, dall'allora sostituto procuratore Davide Nalin, con il fascicolo poi passato al procuratore capo Carmelo Ruberto, le accuse di rivelazione di segreti d'ufficio e rifiuto d'atti d'ufficio, perché avendo ricevuto l'esposto anonimo in cui si muovevano a Tesoro le accuse di aver utilizzato l'auto di servizio per spostamenti privati, di un uso irregolare del cellulare e di aver spostato la propria pistola personale, da Rho dove era registrata, a Rovigo senza comunicarlo, non avrebbe svolto indagini e l'avrebbe consegnato allo stesso Tesoro. Anche per lui, la fine di una sorta di lungo incubo.

AGENTE CONDANNATO

È arrivata, invece, una condanna a 8 mesi (sospesa), per Leonardo Previati, 64enne di Frassinelle, ex assistente scelto della polizia locale di Rovigo, ora all'Urp, giudicato colpevole di peculato d'uso, per 11 spostamenti privati con l'Alfa 156 di servizio. Tutto era nato da un esposto anonimo contro l'allora nuovo comandante dei vigili, arrivato a Rovigo nell'aprile 2015, durante il commissariamento del Comune. Era stato lo stesso Tesoro a dare notizia di un esposto anonimo a suo carico, in una conferenza stampa nel maggio del 2017, insieme al sindaco Massimo Bergamin, nella quale aveva spiegato di essere stato lui stesso ad averlo consegnato in Procura. «Le lettere anonime non sono buone nemmeno per le lettiere dei gatti», aveva chiosato Bergamin ribadendo la piena fiducia a Tesoro. Che era stato anche oggetto di perquisizioni e sequestri, anche se i giudici hanno sempre respinto le richieste della Procura. Bocciata pure la richiesta di arresti domiciliari o, in subordine, della sospensione dall'esercizio della funzione di comandante.

«Grande soddisfazione sottolinea l'avvocato Petternella - per l'assoluzione di una persona che ha collaborato attivamente alla completa ricostruzione dei fatti».

Francesco Campi

