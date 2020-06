ADRIA

Il Partito Democratico vuole far luce sulla sanità pubblica in Basso Polesine ed in particolare sul futuro dell'ospedale di Adria. I democratici sono pronti a denunciare all'opinione pubblica ulteriori situazioni di depauperamento, chiedendo a tutte le forze locali «di far fronte comune per rialzare la testa e contrastare il disegno - commenta il segretario Dem Pierpaolo Ballo - che vuole sempre più umiliare quello che resta dei servizi socio-sanitari nel nostro territorio».

SMEMBRAMENTO

I Dem vorrebbe conoscere cosa è accaduto nella sanità del Basso Polesine in questi mesi. «La realtà è davanti ai nostri occhi. Nel momento del bisogno, ci troviamo di fronte a lunghe lista d'attesa perfino per un prelievo di sangue. Se poi ti va bene, l'offerta del Cup è per l'accesso ai servizi per le case di cura private di Porto Viro, Rovigo e Santa Maria Maddalena».

Il dopo virus doveva essere rappresentato secondo Ballo da una apertura dei servizi sette giorni su sette «come era stato promesso. Adesso ci venga detto chiaramente quali intenzioni ha la direzione generale. Quello che abbiamo visto in questi mesi, nascosto dietro al Covid 19, è stata una riorganizzazione dei servizi in negativo, una riduzione in qualità e quantità. Ci sono specialità di cui non si garantisce più la reperibilità come Otorino ed Ortopedia che obbligano il cittadino, in una situazione d'emergenza, a ricorrere per le cure a Rovigo anche dopo essere transitati per Adria. Aspettiamo ancora il Pronto Soccorso nuovo e tutti i lavori annunciati e mai portati a termine. Ci si dica quali servizi si intendono offrire al cittadino, con che frequenza, come si intendono ridurre i tempi di attesa o aprire i servizi». Il Pd ritiene che il Covid abbia dimostrato l'importanza della sanità pubblica, degli ospedali e dei Punti Sanità. «Non si può affermare di mettere al centro la persona e poi obbligare l'anziano a lunghe trasferte per una semplice prestazione. È una vergogna».

G. Fra.

