Pd: «Nessun accordo sulle poltrone Tutto verrà fatto alla luce del sole»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI UMORI NEL PDROVIGO Il successore di Paolo Avezzù, che per otto anni è stato presidente del consiglio comunale di Rovigo, potrebbe essere per la prima volta una donna. Il nome che circola con sempre maggiore insistenza in queste ore, infatti, è quello di Nadia Romeo, già capogruppo Pd negli ultimi quattro anni e prima donna per preferenze raccolte in queste ultime elezioni, 277. Nel Pd, primo partito della maggioranza con 11 seggi, ne ha raccolte 4 in più Graziano Azzalin, che proprio per questo potrebbe essere indicato per assumersi...