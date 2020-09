PORTO TOLLE

Arriva dal Partito democratico di Porto Tolle la solidarietà all'ex sindaco Claudio Bellan e la sua omonima lista per quanto accaduto durante l'ultimo consiglio comunale che ha portato il presidente del consesso Lorenzo Gibin a porgere le sue scuse. Un comportamento apostrofato dai Dem come indegno avvenuto durante le comunicazioni del sindaco quando Roberto Pizzoli ha portato la lettera che la lista Bellan aveva inviato per chiedere le dimissioni dell'assessore Raffaele Crepaldi, attualmente indagato. «Il sindaco Pizzoli ha cercato in tutti i modi di impedire allo stesso capogruppo Bellan di completare il suo intervento, per nascondere le difficoltà dell'amministrazione.

Da qui la forte critica al presidente: «L'ormai inconcludente Gibin, inveiva nei confronti del capogruppo, usando atteggiamenti e parole da stadio, mentre letteralmente fuggiva dalla propria postazione di presidenza, abbandonando così il proprio ruolo di garante della istituzione Consiglio Comunale».

Complimentandosi con i consiglieri comunali di opposizione della lista Bellan a cui si sono aggiunti i colleghi di Progetto civico a rivolgersi al prefetto Maddalena De Luca il Pd conclude stigmatizzando quanto avvenuto: «L'arrogante comportamento del sindaco e l'altrettanto arrogante ed indecoroso comportamento del presidente del consiglio dimostra la scarsa considerazione che hanno delle istituzioni».

