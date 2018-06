Pd: «Fronte comune in difesa della scuola»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCUOLAROVIGO «Il taglio degli insegnanti è un danno alla comunità e alla cultura di questo territorio». Il Partito Democratico tende la mano all'Amministrazione di Massimo Bergamin per fare fronte comune contro la riduzione regionale di quasi 30 insegnanti in tutta la provincia, di cui sette solo nel territorio comunale rodigino. I tagli equivalgono a 154 ore di insegnamento in meno.«Il Partito Democratico è fortemente preoccupato per il calo degli organici dei docenti: a rischio i plessi più piccoli per i quali è stata richiesta anche...