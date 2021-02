Continua la diatriba tra Graziano Azzalin e il Pd. L'ex consigliere regionale, ora consigliere comunale è ai ferri corti con il suo partito con continui battibecchi sull'Amministrazione Gaffeo. L'ultima stilettata è del Comitato comunale dopo che Azzalin aveva difeso il Comune dalle polemiche sorte tra le fila dell'opposizione per la scelta di espropriare l'ex Maddalena. A dire della minoranza, mancherebbe un confronto in aula sul futuro di quello stabile, al centro di un intervento da 13,5 milioni di euro. Falso secondo Azzalin: «Si tratta di una questione conosciuta e avallata dal consiglio, votata a stragrande maggioranza. Il Comune per poter procedere deve acquisire la totale proprietà dell'immobile. Il Pd è pienamente coinvolto in questa operazione e non potrebbe essere diversamente, avendo tre assessori in Giunta». Parole che hanno sollevato un vespaio tra i dem: «Avevamo già espresso la nostra posizione ufficiale sull'argomento, ritenendolo tema di capitale importanza per l'azione amministrativa della giunta e delle forze che compongono l'attuale maggioranza. Il documento politico del partito, approvato, con il solo Azzalin contrario, aveva posto in rilievo l'esigenza di condivisione e trasparenza. Noi non abbiamo cambiato idea. Non si tratta di questione tecnica non meritevole di approfondimento. Azzalin ha nuovamente sciupato un'occasione per dimostrare di essere effettivamente parte di una forza politica».

