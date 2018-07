Pd dilaniato dopo le nomine in Asm spa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAROVIGO Asm celebra il funerale del Pd: l'ingresso nel cda della partecipata del Comune di Rovigo della segretaria del circolo di Rovigo centro Virna Riccardi (che precisa di non lavorare al Caaf Cisl), ha fatto esplodere le contrapposizioni. In una nota il segretario provinciale Giuseppe Traniello Gradassi e il sindaco di Polesella Leonardo Raito attaccano la scelta benedetta dalla capogruppo a Palazzo Nodari Nadia Romeo: «Operazioni come questa, esercitata senza alcuna condivisione di obiettivi e strategie, contribuiscono soltanto a...