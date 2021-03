Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Con che criterio sono fatte le convocazioni per le vaccinazioni? Se lo chiede il comitato comunale del Pd di Porto Tolle. «Com'è possibile che una persona di 96 anni non sia ancora stata chiamata per essere vaccinata, mentre persone molto più giovani, anche under 50 del nostro territorio, sono state convocate?». L'anziana rientra in quella categoria che dovrebbe essere vaccinata rapidamente, eppure così non è. «Ci sembra evidente come...