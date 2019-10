Pazienti dirottati in clinica: 2 a processo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOROVIGO È proseguito ieri mattina in Tribunale a Padova il processo ai medici Anania Lamarina, 59 anni, di Este, e Guido Masiero 58 anni di Montegrotto Terme. I due, a vario titolo, sono accusati di abuso d'ufficio, peculato, commercio o somministrazione di medicinali guasti. Si è costituita parte civile L'Ulss 6 Euganea difesa dall'avvocato Fabio Pinelli. La prossima udienza è stata fissata per il 18 novembre. L'oculista Lamarina, secondo l'accusa, tra l'ottobre del 2010 e il maggio del 2013, mentre lavorava per l'Ulss 17...