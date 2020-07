ARTIGIANATO

ROVIGO «Dare risposte alle questioni che tengono bloccate le opere pubbliche e frenano gli investimenti privati». È quanto chiede Cna Costruzioni alla luce del varo del decreto legge Semplificazioni giudicato «un passo importante per rimettere in moto l'Italia».

Alcuni dei contenuti della nuova legge ottengono da subito il plauso dell'organizzazione di categoria. «Vanno nella giusta direzione l'innalzamento a 150mila euro per i contratti con affidamento diretto, la semplificazione per gli appalti sotto soglia, così come i poteri regolatori alle stazioni appaltanti e una revisione dell'istituto dell'abuso d'ufficio», ha spiegato la Cna.

Occorre accelerare anche sul fronte opere pubbliche con la definizione rapida di un piano straordinario per la manutenzione e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare e infrastrutturale pubblico con adeguate risorse.

Tuttavia Cna Costruzioni, con la sua portavoce Monica Pavan, sottolinea che il provvedimento è sì indispensabile, ma non sufficiente per stimolare l'economia, che soffre di mali strutturali come evidenzia la Commissione europea, che stima un crollo del Pil dell'11,2% nel 2020 e una risalita più lenta l'anno prossimo rispetto agli altri partner comunitari. «Serve quindi un effettivo alleggerimento degli oneri burocratici che rappresentano molto spesso un ostacolo alle attività economiche». In ultimo, la Cna invoca una profonda riforma del fisco, orientato a semplicità e equità, uniformando i gravosi livelli di tassazione su artigiani e piccole imprese, ma anche il rinnovamento della Pubblica amministrazione e una adeguata digitalizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA