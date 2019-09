PAURA IN CENTRO ROVIGO Paura ieri all'alba sotto la sede principale del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PAURA IN CENTROROVIGO Paura ieri all'alba sotto la sede principale del Comune di Rovigo. Intorno alle cinque sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per domare un incendio in via Zanella, sviluppatosi all'interno dell'ex libreria Pavanello, dove sorgerà un punto di accoglienza turistica. Il rapido intervento dei pompieri è servito a circoscrivere le fiamme, impedendo che divorassero lo storico stabile che sin dalla nascita del Regno d'Italia ospita gli uffici municipali. Il palazzo non è pericolante e i dipendenti non corrono alcun...