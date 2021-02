ADRIA

Scadrà domani alle 12 il termine per la presentazione a Palazzo Tassoni delle manifestazioni di interesse per la sottoscrizione del Patto locale per la lettura. L'iniziativa è rivolta a soggetti pubblici e privati, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni di volontariato, fondazioni e realtà del territorio che condividono l'idea che la lettura sia uno strumento di fondamentale importanza per lo sviluppo socio - economico.

L'atto servirà sia per definire un calendario condiviso con cadenza semestrale e sia per poter partecipare ai bandi promossi dal Cepell, l'istituto autonomo del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo che ha conferito ad Adria la qualifica di Città che legge per il biennio 20202021. La qualifica impegna il Comune a creare una stabile collaborazione per promuovere la lettura in città. Sul sito istituzionale e nella pagina Facebook del Comune si possono trovare sia l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse e sia il modulo.

G. Fra.

