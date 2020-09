L'INIZIATIVA

ROVIGO È finita l'attesa per l'inedito evento sportivo organizzato da Bandiera gialla al Pattinodromo delle rose, Rovigo sport. L'appuntamento nell'arena di via Muratori sarà oggi, dalle 21.30, a conclusione della tre giorni organizzata da Bandiera gialla con la collaborazione dello Skating Club Rovigo: sul palco allestito nell'area verde e con 600 posti a sedere per il pubblico, si alterneranno atleti, tecnici e dirigenti di FemiCz rugby Rovigo, Rhodigium basket, Baseball e Softball Rovigo, Calcio a 5 Granzette e Skating club Rovigo.

«Non vediamo l'ora di assistere a questo evento, un'inedita vetrina per concludere alla grande i tre giorni della Festa di Fine estate - spiega Sergio Davide Rossi, direttore di Bandiera gialla - dopo le due meravigliose serate di musica e intrattenimento, tocca allo sport con la presentazione di ben cinque società in quello che vuol diventare un appuntamento fisso allargandolo ad altre realtà. Tutto sarà per beneficenza, a favore delle famiglie bisognose di Rovigo. L'ingresso sarà libero e gratuito».

La FemiCz farà conoscere prima squadra e Under 18, il calcio a 5 Granzette le ragazze neo promosse nella massima serie, Rhodigium la prima squadra di serie B e l'Under 18 maschile, Baseball e Softball le formazioni maggiori e lo Skating club il tema agonistico. Il Pattinodromo aprirà alle 19, con ingresso libero, con a disposizione un'ampia area ospitalità con street food e club house, il tutto nel rispetto delle normative di prevenzione sanitaria che prevede l'accesso controllato da via Muratori, in Commenda nella zona palasport.

