«Confesso che dopo aver seguito la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non sono più riuscito a dormire, e credo siano stati tanti i colleghi imprenditori che mi hanno fatto compagnia. Abbiamo fatto i sacrifici richiesti per la nostra salute, bene primario e universale, ma ora dobbiamo tornare a lavorare, per noi, per le nostre famiglie, per i nostri dipendenti per i nostri fornitori: fateci lavorare». Il presidente di Ascom Confcommercio Stefano Pattaro chiede al Governo la riapertura immediata delle attività commerciali della provincia. «Siamo in grado di garantire le norme di sicurezza necessarie, ma dobbiamo farlo subito. Già ora sono migliaia le aziende che non riusciranno a riprendersi dal lockdown, abbiamo bisogno di aiuti più concreti di quelli messi in campo: contributi a fondo perduto, detassazioni, sburocratizzazione, ma soprattutto poter aprire i nostri negozi, i nostri bar, i nostri ristoranti, le nostre botteghe, ne va del lavoro di migliaia di lavoratori. Lavoriamo incessantemente per seguire le imprese in questa delicata fase emergenziale. Ma se da un lato stiamo subendo ciò che l'emergenza ci pone contro, dall'altro abbiamo il dovere di reagire e trasformare questa crisi in opportunità ponendoci questa domanda: Se niente sarà più come prima, io come sarò? Per aiutare le nostre imprese abbiamo attivato un servizio di informazione ad aggiornamento continuo».

R.Mer.

