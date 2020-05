LA PROTESTA

BADIA POLESINE I commercianti di Badia invocano risposte e l'amministrazione comunale annuncia un piano per sostenere il settore, particolarmente provato dal lockdown. Anche gli esercenti della città altopolesana sono scesi in piazza ieri per agitare le chiavi dei propri negozi e incassare l'appoggio delle istituzioni locali rappresentate dal sindaco Giovanni Rossi, dalla parlamentare Antonietta Giacometti, dagli assessori Fabrizio Capuzzo e Stefano Baldo e dal consigliere Cristian Brenzan.

LE IDEE DEL COMUNE

Il primo cittadino, che già mercoledì aveva manifestato solidarietà a centri estetici e parrucchieri, ha così approfittato dell'occasione per anticipare le mosse che intende attuare e rivolgendosi alla quarantina di esercenti presenti ha parlato di protesta legittima che l'amministrazione appoggia.

«Tutta l'autorità - ha ripreso Rossi - oggi è in capo al presidente del Consiglio dei ministri e il sindaco, figura eletta direttamente dal popolo, non ha praticamente potere in questo momento. Posso assicurare, però, che ci stiamo muovendo per dare delle risposte. Abbiamo intenzione di dare a bar e ristoranti la possibilità di raddoppiare la metratura disponibile, mantenendo però lo stesso costo. In sostanza, chi aveva 100 metri quadri di plateatico, ora ne potrà sfruttare 200, ma pagherà sempre uguale. Per estetiste e parrucchieri opereremo una modifica al regolamento per fare in modo che chi vuole, possa lavorare nell'arco di sette giorni su sette. Per quanto riguarda la Tari non possiamo intervenire su un piano finanziario già approvato, ma con gli altri Comuni abbiamo presentato istanza al presidente del Consiglio perché la quota parte venga pagata dallo Stato. Il messaggio è proprio questo: servono contributi a fondo perduto. Il Comune intende contribuire al sostegno del settore. Lo potremo fare in sede di bilancio consuntivo: se ci saranno risparmi cercheremo di trovare delle risorse per dare concretamente una mano. Inoltre, in questo momento, nel parcheggio Arena non si paga e l'idea è quella di lasciarlo ancora gratuito. Non sarà molto, ma mi sembra un buon inizio per un futuro che spero ci vedrà di nuovo tutti assieme. Fra un mese, quando tutti avranno riaperto, ritroviamoci e facciamo il punto della situazione. Intanto chiedo di continuare a usare i presidi di protezione».

Il sindaco ha anche ricordato che «a oggi, a Badia, abbiamo 11 positività al Covid-19 riscontrate, ma metà di queste sono nell'ambito di un unico nucleo familiare. Siamo un paese di 10mila abitanti, non dimentichiamolo. Mi pare dunque un ottimo dato».

I PROBLEMI DEI NEGOZI

A farsi portavoce dei commercianti presenti, in un duro intervento, è stato Stefano Pattaro, nella doppia veste di presidente di Ascom Confcommercio e titolare di un negozio di abbigliamento nel centro storico. «In questo periodo di forzata chiusura, di risposte dal Governo non ce ne sono state. Tante parole, ma fino a questo momento nulla di tangibile. I 600 euro sono uno sbeffeggio nei nostri confronti. Oltre che lanciare un grido di allarme, vogliamo sottolineare che servono soldi a fondo perduto. È inutile prestare somme. Ci venga data almeno la possibilità di lavorare».

A chiudere è stata Martina Sartori, numero uno dell'associazione Operatori economici badiesi che ha provato a lanciare un messaggio di ottimismo «Questo momento è di grande difficoltà, ma sono sicura che ne verremo fuori. Restiamo assieme e ce la faremo. Noi come Aoeb ci siamo e cercheremo di rispondere a tutte le richieste».

Federico Rossi

