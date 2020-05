COMMERCIO

ROVIGO «Come affronto questa riapertura? Con un un misto di eccitazione e contentezza, perché la situazione sembra si stia normalizzando e possiamo tornare a lavorare e sperare, ma anche con domande e mille dubbi perché non so cosa ci troveremo davanti». Stefano Pattaro, presidente di Ascom Confcommercio Rovigo, ma prima ancora commerciante nel settore dell'abbigliamento con due negozi a Badia, non nasconde i propri sentimenti contrastanti a poche ore dal momento in cui potrà riaprire le porte ai suoi primi clienti. Le paure ci sono: «Da tre mesi la liquidità è ferma, difficilmente riprenderà a girare subito. I ritardi con i pagamenti delle casse integrazioni prima di tutto ci addolorano perché i nostri dipendenti sono parte della nostra famiglia e saperli senza stipendio fa male al cuore, ma il fatto che i soldi non arrivino vuol dire anche che la gente non li può spendere e questo aggiunge difficoltà a difficoltà in una spirale pericolosa. Speriamo di superare questa fase difficilissima come siamo riusciti a superare quella della fase acuta dell'epidemia».

LA CRITICA

Pattaro sottolinea che «in tutto questo è chiaro che non siamo particolarmente contenti di come si è comportato il Governo, parlo dal punto di vista economico, perché sull'aspetto sanitario non mi compete, anche se è ovvio che la salute viene prima di tutto. Però per vivere bisogna anche avere i mezzi per farlo e siamo insoddisfatti di come sia stata gestita la situazione, soprattutto dal punto di vista della tempistica. Anche questo nuovo decreto, arrivato proprio a ridosso della data della riapertura, ha creato difficoltà ulteriori: come possono pensare che ci possiamo organizzare la domenica per il lunedì?. E penso in particolare a bar e ristoranti, a parrucchieri ed estetiste, e a tutti quei settori che hanno bisogno di più tempo e devono mettere in atto misure che incidono pesantemente sulla loro attività. Per quanto riguarda l'abbigliamento, anche qui ci sono problemi particolari, è un settore nel quale gli ordini si fanno con enorme anticipo, a febbraio avevamo già in casa il 95% della merce dell'estate, ma misurato su mesi di vendita che non ci sono stati. Ora dobbiamo gestire tre mesi con l'incognita di non sapere come reagiranno i clienti e con il futuro affidato ai rapporti con le aziende fornitrici, sperando che ci possano venire incontro: saranno l'ago della bilancia, dal salvataggio al fallimento».

Per quanto riguarda una valutazione sull'impatto della crisi fra i vari settori, tuttavia, Pattaro non si sbilancia: «Ci sono difficoltà generalizzate, alcune comuni, altre diverse fra i vari ambiti e diverse anche in base a molteplici fattori. Quello che già da ora si può prevedere è che probabilmente l'impatto più pesante sarà sul settore turistico. Da questo punto di vista quello che era uno svantaggio di gran parte del Polesine, può essere un vantaggio, anche se c'è una fetta importante di territorio e di economia che anche nella nostra provincia dipende dal turismo e nei confronti della quale dovremo avere massima attenzione».

SINDACI PROMOSSI

Tutto sommato promossi gli amministratori locali. «Ho visto tanto impegno da parte di tutti i sindaci, qualcuno con invenzioni creative che personalmente non condivido, ma in generale tutti con le mani legate, perché potevano fare poco in quanto bypassati dall'alto, ma comunque pronti ad ascoltare e cercare di fare ogni sforzo possibile. Sulle loro spalle è gravato un peso non indifferente in questi mesi difficili, speriamo che l'intervento sulla detassazione che avevamo chiesto arrivi efficacemente dall'alto. L'ultimo decreto va ancora studiato bene. Ora, pieni di speranza, non possiamo che riaprire e capire cosa accadrà. Sperando che vada davvero tutto bene. Un primo bilancio lo potremo fare solo dopo la prima settimana».

