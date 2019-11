Patrizia Osti: «Il Cada in difficoltà per la giunta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIA«Se il Cada dovesse cessare la sua attività, sapremo chi guardare negli occhi». Duro affondo di Patrizia Osti, ex assessore della giunta Barbujani, oggi presidente Cada all'amministrazione Barbierato. Da più di due mesi, la presidente non ha ricevuto risposta in merito ad una precisa richiesta. «Mi ero fatta portavoce degli associati perché potessero essere riservati in forma perenne 2 posti auto al Cada e fosse ripensata la logistica per garantire sempre la presenza e la fruibilità di un posto riservato ai portatori di handicap,...