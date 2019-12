PATRIMONIO

ROVIGO Nel 2020 la torre medioevale più alto della città sarà finalmente visitabile. Dopo la conclusione dei lavori di restauro, torre Donà si prepara ad aprire finalmente i battenti. Un recupero significativo che permetterà di raggiungere la cima della torre e godere di una «visione spettacolare» come l'ha definita il primo cittadino, durante il primo sopralluogo dopo la chiusura del cantiere.

È infatti in uscita il bando per assegnare la gestione dell'intera area dei giardini delle Due torri e dunque delle visite guidate. Gli uffici del Comune stanno lavorando per non tralasciare alcun particolare dell'importante assegnazione che probabilmente avrà una durata quinquennale. L'apertura è prevista entro i primi tre mesi del nuovo anno. Per ragioni di sicurezza, conferma l'assessore alla Cultura Roberto Tovo dopo quanto detto nelle scorse settimane su queste colonne, potranno essere effettuate solo da gruppetti di massimo quindici persone e con al seguito due accompagnatori.

LA RICORRENZA

Il prossimo anno sarà, in particolare, un momento doppiamente speciale per l'antico castello medioevale. Il Comune, infatti, ha programmato le celebrazioni per i 1.100 anni dalla nascita del castello della città, che avverranno in due momenti diversi: una prima parte più spettacolare a giugno e una più storica e di studi per ottobre. Protagonista sarà il castello, citato per la prima volta nei documenti storici del 920 d.C., con le sue mura e appunto le sue due torri. Nelle celebrazioni sono state coinvolte diverse associazioni come il Cppsae (Centro Polesano di studi storici, archeologici ed etnografici).

Il restauro di torre Donà, alta 51,26 metri e costruita in mattoni e laterizi, è stato realizzato grazie a un contributo del Gal di circa 150mila euro. Progettista e direttore dei lavori è stato l'architetto Marco Bressanin insieme all'architetto Maddalena Meneghello della ditta Resinproget. Nei giardini circostanti ai resti dell'antico castello troverà posto anche un chiosco e anche questo sarà aggiudicato tramite un bando ad hoc.

L'OPERA

Il progetto risale all'ex amministrazione Bergamin che non ha però fatto in tempo a far partire l'opera, anche a causa di problemi sorti con la prima ditta che si era aggiudicata il cantiere. L' amministrazione Gaffeo ha dovuto dunque procedere a effettuare una seconda assegnazione e attendere la conclusione definitiva dei lavori di sistemazione della struttura. Ora finalmente la torre, con l'arrivo del nuovo anno, sarà accessibile al pubblico. A gestire, in particolare le visite a Torre Dona, potrebbe essere una delle tante associazioni della città in prima linea nella promozione della storia e della cultura del territorio.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA