PATRIMONIO CITTADINOROVIGO Il palazzo ex Banca d'Italia di via Mazzini potrebbe tornare a riaprire le porte. Il Magistrato delle acque, per conto del ministero della Giustizia, ha chiesto di poter visionare il palazzo in stato di abbandono nel pieno centro per valutarne il possibile utilizzo per gli uffici giudiziari. Non è ancora stato confermato quando avverrà il controllo della struttura di proprietà del Comune, ma è dal 2013 che si parla di un completamento del restauro iniziato nei primi anni 2000. Il palazzo che in passato fu sede...