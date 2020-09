UN PASTO AL GIORNO

ROVIGO A Rovigo oggi sarà possibile aiutare chi ha perso tutto a causa della pandemia. I volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23) tornano infatti nelle piazze di Rovigo per le persone che vengono chiamate nuovi poveri. Sono coloro che prima dell'emergenza sanitaria riuscivano a cavarsela, anche se precariamente, garantendosi appena l'essenziale: ora invece devono fronteggiare problemi gravi legati alla perdita del lavoro e alle difficoltà nei pagamenti, insieme a disagi psicologici e relazionali. C'è anche chi è costretto a rinviare cure e assistenza sanitaria. E così situazioni che prima erano difficili, adesso sono drammatiche. Si potrà dare loro un aiuto concreto perché l'Apg23, attraverso il contributo degli artisti dell'Associazione Autori di immagini, ha realizzato una collezione di tovagliette all'americana: un oggetto che rappresenta il posto preparato per qualcuno alla propria tavola. Aderire all'iniziativa Un pasto al giorno significa non solo portarsi a casa le tovagliette, ma anche prenotare un posto alla tavola della Comunità Papa Giovanni XXIII per chi oggi non riesce a provvedere da solo al cibo.

INVITO A TAVOLA

Sarà come invitare alla propria tavola una persona in difficoltà, apparecchiando un posto in più. «La fame è prima di tutto un'ingiustizia a cui noi della Comunità crediamo si debba rispondere non solo fornendo il cibo, ma anche con le nostre vite - spiegano i responsabili dell'Apg23 - È una scelta totalizzante, diversa e basata sul condividere l'esistenza con le persone povere e scansate da tutti. Noi l'abbiamo chiamata sharing humanity, convinti che il punto fondamentale per affrontare il futuro sia sentirsi sempre di più una comunità fatta di persone e vite che si incontrano, condividono e affrontano i problemi insieme. La nostra missione non si può fermare soprattutto di fronte alle nuove difficoltà emerse con la pandemia, perché non ci sono solo i problemi materiali. Mai come oggi, dunque, ritorna attuale la prima intuizione di don Oreste Benzi: aiutare chi ha bisogno, farlo almeno con un pasto al giorno, ma anche offrendo amicizia, diventando famiglia».

N.Ast.

