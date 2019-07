Pastiglie larvicide, c'è la corsa in Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LOTTA ALLE ZANZAREROVIGO Assalto dei rodigini agli sportelli del Comune per le compresse larvicida contro le zanzare. Ieri alle 8,30, all'apertura degli uffici, c'erano già parecchie persone in attesa di ritirare la propria scatola da 12 pastiglie, distribuita gratuitamente. Sola nella prima mezzora sono state distribuite ben 80 scatole e la processione di cittadini è andata avanti per tutto il resto della mattinata.PREVENZIONEFino al 31 ottobre i rodigini dovranno fare la propria parte nella lotta agli insetti, evitando l'abbandono, anche...