ADRIA

(G.Fra.) Pioggia di appuntamenti in città in occasione delle festività natalizie. Le manifestazioni sono inserite nella rassegna Adria di Natale, che vede quali promotori palazzo Tassoni, Pro Loco, la Frulla, Il Porto, Adria Shopping, Croce Verde fondazione Franceschetti-Di Cola e il Distretto del commercio.

Oggi, mercoledì, in occasione dell'apertura del villaggio degli Elfi, alle 16 ed alle 17, la Pro proporrà un laboratorio di pasticceria creativa sulle dolcezze di Natale a cura della Fata Carolina. Sempre il sodalizio di piazza Bocchi regalerà alla città un tour musicale con brani blues e jazz. L'appuntamento con la street music è fissato per le 16.30 davanti alla sede della Pro. In fondazione Franceschetti Di Cola, alle 17.30, è atteso l'arrivo di Santa Klaus con il suo orso bianco. Seguirà la premiazione del concorso Caro Babbo Natale. Alle 21 al Ferrini si respireranno dolci atmosfere grazie al coro Miscellaneos. On-line sulle pagine Fb del Comune e della Befana, sempre oggi, alle 17.30, si potrà assistere ad un confronto tra la Befana di Adria e Babbo Natale. I due personaggi risponderanno alle domande poste dai bambini delle scuole dell'infanzia Madre Elisa Andreoli, Santa Teresa del Bambin Gesù, Umberto Maddalena e Gregnanin e delle primarie S. Giovanni Bosco, Giovanni Pascoli e Vittorino da Feltre.

IL PRESEPE

Il 24, infine, alle 17.30, la Pro Loco offrirà alla città la tradizionale deposizione del bambinello nel presepe allestito davanti al monumento ai Caduti mentre in piazza Garibaldi si potrà visitare lo splendido e gettonatissimo Villaggio di Babbo Natale a cura di Croce Verde ed Adria Shopping.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA