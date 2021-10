Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(G.Fra.) La passeggiata studiata dalla Pro Loco, intitolata 1 km da favola, in programma domani alle 17, ad Artessura, con partenza da ponte Beniamino Gigli, farà da apripista agli appuntamenti del week-end, nell'ambito del Settembre Adriese. Lungo il percorso si ascolteranno storie e racconti che avranno come protagonisti gli animali. La Pro concederà il bis venerdì 8, alle 18, con ritrovo in piazza Bocchi, quando si andrà alla scoperta...