Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(E. Bar.) Il controllo dei green pass tra i dipendenti del Comune è diventato un sistema consolidato e che non ha mai riservato sorprese all'ente che in veste di datore di lavoro di circa 280 persone, è tenuto a svolgere periodiche verifiche e controlli sulla regolarità dei certificati verdi.Certificati che dal 15 ottobre, su decisione del Governo, sono obbligatori per tutti i lavoratori sia del settore pubblico che privato.A Palazzo...