PASSAGGIO A RISCHIOROVIGO É letteralmente un punto nero della frequentatissima pista ciclabile che conduce a San Pio X e poi porta alla frazione di Roverdicrè. Si tratta del breve sottopasso di via Amendola dove da tempo manca l'illuminazione non essendo stata sostituita la lampada della plafoniera nel mezzo.Così, per chi utilizza la pista ciclabile per fare attività fisica o muoversi da e verso la frazione, discesa e poi salita diventano pericolosi. Tra l'altro da qualche settimana viene segnalata la presenza di sconosciuti che stazione...