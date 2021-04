Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PASQUA CON I TUOIROVIGO I ristoranti della città stanno lavorando a pieno ritmo per organizzare il menu di Pasqua che, anche per quest'anno, sarà solo per asporto. I menù da portare in tavola domenica stanno girando sui Social. I ristoratori hanno giocato d'anticipo pubblicizzando le loro proposte per il pranzo pasquale per raccogliere in tempo le ordinazioni e per la Pasqua si sta registrando un vero e proprio boom di richieste, tant'è...