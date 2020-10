SCUOLA

ROVIGO Iniziano oggi anche per tre docenti polesani precari, inseriti nelle prime quattro delle 16 classi di concorso calendarizzate fino al 2 novembre, le prove del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I posti a bando in tutta Italia sono 32mila e le istanze presentate per la procedura straordinaria di immissione in ruolo erano state 64.563 alla chiusura dei termini, lo scorso 10 agosto. Le istanze inoltrate in Veneto risultavano 5.307, pari al 7 per centro del totale nazionale, per 3.111 posti di insegnante alle scuole medie e superiori del territorio. E di questi sono 2.112 i posti accantonati in Veneto per l'anno scolastico 2020-2021, che saranno assegnati quindi con retrodatazione giuridica a docenti precari, dopo l'espletamento del concorso e la pubblicazione delle graduatorie. È stato turbolento l'avvicinamento al concorso straordinario, che tra le sedi di svolgimento delle specifiche prove coinvolgerà a Rovigo il pomeriggio del 26 ottobre il liceo Paleocapa per la classe di concorso di Tecnologia alle scuole medie e la mattina del 28 ottobre l'istituto Viola-Marchesini per Educazione artistica alle medie. Molti aspiranti si erano rivolti al Tar chiedendo l'annullamento del bando di concorso in numerose parti, ma il collegio amministrativo ha ritenuto mancanti i presupposti. Esito favorevole ha avuto invece l'ammissione al concorso straordinario di una docente della scuola pareggiata, ovvero le scuole che rilasciano un titolo di studio con valore legale gestite da un ente pubblico territoriale o da un ente ecclesiastico. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per partecipare alle prove, perché la scuola pareggiata è categoria da ricondursi a quella della scuola paritaria, si legge nella pronuncia del giudice di secondo grado della giustizia amministrativa.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

