Partono i cantieri per migliorare Mardimago

FRAZIONIROVIGO Nuovo look per Mardimago: mercoledì 23 prenderanno il via i lavori di riparazione delle sedi stradali nella rotatoria tra via Calatafimi e viale Porta Adige, oltre a quelli per la costruzione dei marciapiedi che collegano la piazzetta della scuola elementare a quella antistante la chiesa. La piazzetta antistante l'istituto scolastico sarà interessata anche dal rifacimento delle asfaltature e verranno sistemate le caditoie, per un totale di 500 metri quadri di superficie. Verrà eliminato, infine, il forte dislivello in...