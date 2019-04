Parto anonimo in ospedale: due casi in provincia dal 2016 a oggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Non tutte le donne riescono ad accogliere tra le braccia il loro bimbo, anche se gli hanno dato la vita». E' questa la prima frase del volantino stampato dall'Ulss Polesana nell'ambito del progetto Il tuo segreto, volto a far conoscere il diritto di partorire in anonimato e di non riconoscere il proprio figlio previsto dalla legge in Italia dal 2000. Nel 2016 e nel 2018 si sono registrati, all'ospedale di Rovigo e all'ospedale di Adria, due casi di parto anonimo. Una scelta che, si legge nel volantino, «permette la sollecita individuazione...