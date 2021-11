Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOCIALEROVIGO L'Ulss 5 ha aperto un corso di formazione per assistenti familiari (badanti), che terminerà a dicembre. L'obiettivo è promuovere competenze e saperi nei lavoratori e nelle lavoratrici che svolgono, o sono in attesa di svolgere, tale attività, per garantire un'efficace supporto alla persona fragile e alla famiglia, considerando le dimensioni tecnico-pratiche, affettive e sociali. Il corso ha una durata di 24 ore. L'attività...