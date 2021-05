Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIA«Anche se con molto ritardo, finalmente il sindaco ha ascoltato gli appelli che come centrodestra gli abbiamo più volte rivolto: aiutare subito e concretamente le partite iva». Soddisfazione a metà per Forza Italia con Federico Simoni. Dopo la notizia che la giunta Barbierato indirà un bando da 150mila euro, con fondi di bilancio, per aiutare le partite iva. «La somma arriverà con notevole ritardo sulla tabella di marcia. Se...