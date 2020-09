Partenza regolare per l'asilo nido Magicabula di via Bettola di Adria. «La struttura che si estende su due piani per 635 metri quadrati complessivi, su un terreno che nel 1979 fu in parte donato al Comune, dai figli di Giuseppe Sperindio e Rosa Giovanna Balan, per onorare le figure dei due coniugi- ricorda l'assessore ai servizi sociali Sandra Moda - è gestito dalla cooperativa patavina Codess Sociale. Il nido aveva già riaperto a luglio con il servizio alle famiglie, con tutti i provvedimenti del caso e in linea con le misure di contenimento previste dal protocollo Covid: dalla accoglienza che prevede il triage per i bambini, gli operatori e i genitori all'organizzazione delle attività, sia part-time che full-time per i bambini suddivisi in gruppi da 5 ai percorsi di entrata e di uscita. Ieri è stato effettuato l'ultimo sopralluogo dagli uffici per verificare che tutto fosse in regola, anche lo spazio esterno». Nonostante i protocolli anti Covid abbiano costi elevati, incidono per il nido poco più di 3 mila euro al mese, non c'è stato alcun aumento di tariffe. «Le tariffe del nido - prosegue Moda - almeno fino al 31 dicembre rimarranno invariate rispetto allo scorso anno». A dicembre infatti scadrà la proroga alla Codess. A luglio palazzo Tassoni grazie ai fondi comunali aveva coperto l'aumento delle spese rispetto alle consuete tariffe, aumento quantificato attorno al 40%. «L'asilo - conclude l'assessore - accreditato dalla Regione Veneto per una capacità ricettiva di 45 bambini, di età compresa dai 3 ai 36 mesi, ora limitato a 35 , mentre erano 25 a luglio, per l'emergenza Covid, è certificato come SA 8000:2014 per la progettazione ed erogazione di servizi educativi, socio sanitari ed assistenziali rivolti a bambini, minori e disabili. Proprio domani pomeriggio (oggi per chi legge) avremo un incontro con i genitori degli utenti del nido».

Guido Fraccon

