ROVIGO Nel 2021 Acquevenete assicura nuovi interventi di miglioramento delle infrastrutture senza alcun aumento in bolletta. I sindaci dei Comuni soci del gestore idrico giovedì pomeriggio hanno approvato all'unanimità il budget 2021 di Acquevenete, nel corso di un'assemblea quasi plenaria (oltre il 90% dei sindaci presenti), presieduta dal primo cittadino di Terrassa Padovana Modesto Lazzarin. L'incontro, a causa delle limitazioni dell'emergenza Covid, si è tenuta solo parzialmente in presenza nella sede di Monselice: la gran parte dei rappresentanti delle 108 Amministrazioni comunali delle province di Rovigo, Padova, Vicenza, Verona, Venezia hanno partecipato in via telematica. Per l'anno che verrà la società ha deciso di impegnare quasi 82 milioni di investimenti, aumentandoli del 108% rispetto al biennio 2018-2019. In particolare, oltre 28 milioni di euro saranno destinati a interventi nel settore acquedotto, mentre per fognatura e depurazione si stima di investire circa 12 milioni di euro.

GLI INVESTIMENTI

Tra gli interventi di maggior rilevanza strategica, le opere di potenziamento delle centrali di potabilizzazione di Piacenza d'Adige, Anguillara Veneta, Boara Polesine e Badia Polesine; l'attivazione di una serie di interventi per raggiungere gli standard di qualità tecnica dettati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nell'ambito di perdite, interruzioni del servizio, qualità dell'acqua, adeguatezza del sistema fognario, smaltimento fanghi e qualità dell'acqua depurata.

TARIFFE INVARIATE

«Siamo soddisfatti di presentare ai nostri soci e ai cittadini questo grande piano di nuove opere, mantenendo invariate le attuali tariffe, soprattutto alla luce di questo periodo così critico dal punto di vista economico per famiglie e imprese ha evidenziato il presidente Piergiorgio Cortelazzo Cerchiamo di fare la nostra parte per non fermare lavori e investimenti, concorrendo a un rilancio dell'economia e a sostenere gli utenti in difficoltà assieme ai Comuni con le varie agevolazioni messe a disposizione dalla regolazione».

MODELLO DA IMITARE

Il presidente della Provincia e sindaco di Ceregnano Ivan Dall'Ara plaude all'operato dell'azienda, lanciando una proposta per il futuro: «L'approvazione unanime del budget 2021 e l'enorme quantità di investimenti messi in campo per il prossimo anno dimostra due cose: smentisce severamente chi tre anni fa ha criticato la fusione di Polesine Acque con Cvs e soprattutto ci da la possibilità di studiare come applicare questo modello aziendale anche per il futuro del nostro territorio. L'esperienza di Acquevenete potrebbe essere replicata anche per la gestione dei rifiuti o dell'energia, arrivando a realizzare quella tanto chiacchierata area vasta di cui il Polesine ha bisogno».

Alberto Lucchin

