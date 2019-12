PARTECIPATE

ROVIGO Il copione era già scritto, ma non gli attori. I colpi di scena potrebbero non mancare, ma l'epilogo sembra scontato: i titoli di coda stanno per scorrere sul Consvipo. I soci sono la Provincia, con il 42%, la Camera di Commercio col 3% e 48 dei 50 Comuni polesani, con percentuali variabili. La maggiore è quella di Rovigo, 11%. Per statuto, l'uscita di uno dei soci deve essere approvata da tutti gli altri, cosa che ha provocato la paralisi. Ieri nell'assemblea dei soci è stata votata la revoca del presidente dell'assemblea Francesco Siviero, sindaco di Taglio di Po. Al suo posto è stato nominato il presidente della Provincia Ivan Dall'Ara. A votare il siluramento di Siviero, oltre alla Provincia e al Comune di Ceregnano, ovvero Dall'Ara, anche Badia, Trecenta, Occhiobello, Polesella e San Martino. Amministrazioni politicamente eterogenee, con Dall'Ara, Laruccia e Rossi di centrodestra, Coizzi civica di centrosinistra, Raito e Piasentini renziani. La sostituzione ha un senso preciso, perché fra il 43esimo ed il 45esimo giorno di scadenza dell'organo amministrativo, ovvero il cda, il potere sostitutivo del presidente dell'assemblea dei soci gli permette di nominare in autonomia un nuovo cda. Ieri era il 43esimo giorno e Siviero rappresentava l'ala disposta a scommettere sul rilancio del Consvipo. Chi ha appoggiato l'ascesa di Dall'ara lo ha fatto per staccare la spina.

«Era stato tutto studiato per arrivare ad oggi e lasciare poi che la vacanza del cda permettesse al presidente dell'assemblea Siviero di decidere libero da qualsiasi vincolo e continuare a mantenere questa situazione non più sostenibile. Un'azione che non ritenevamo di poter anche solo implicitamente avallare. Per questo la sostituzione. Da parte mia sono pronto a trovare la massima condivisione nella scelta del nuovo cda - dice Dall'Ara - Il mio primo interlocutore è il sindaco di Rovigo. Ma bisogna tener conto dell'orientamento emerso dall'assemblea che è quello verso una risoluzione dell'ente. La Provincia non può sobbarcare una quota di oltre250mila euro l'anno. Sono mesi che chiedevo di spalmare le quote fra i Comuni, alla fine si sono sfilati tutti e sono rimasto col cerino in mano. Non voglio e non posso mettere a repentaglio le casse della Provincia, si rischia il predissesto. La Provincia non sono io, sono tutti i sindaci».

Ma la condivisione sembra lontana. Durissimo il commento di Giuseppe Traniello Gradassi, segretario provinciale del Pd: «È un atto politico gravissimo. Ma non solo: il maggior debitore decide per chi ha sempre pagato. Le quote previste per il Consvipo, poi, non erano inserite nel bilancio della Provincia seppur dovute: voglio vedere se i bilanci verranno inviati all'Anac e subiranno lo stesso trattamento degli atti dei consiglieri che hanno votato la proroga della convenzione sui diritti esclusivi di pesca».

