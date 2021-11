Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOROVIGO (F. Bro.) Teatro, incontri culturali, approfondimenti e progetti, tutto questo è Solidaria Rovigo 2021, il festival della solidarietà e del volontariato organizzato dal Centro servizi volontariato di Padova e Rovigo, che si svolgerà da domani per una settimana, in 16 appuntamenti tra Rovigo, Adria e Lendinara. Si tratta della prima edizione in Polesine di un progetto di ampio respiro, che si prefigge di valorizzare e...