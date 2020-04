TEST A TAPPETO

ROVIGO Il tampone alla coreana, in serie, arrivando con la propria auto in un punto appositamente predisposto, all'esterno dell'ospedale, da ieri è realtà anche all'Ulss Polesana. Non si tratta di test on the road, di quelli che un po' improvvidamente ormai un mese fa erano stati annunciati a livello regionale, illudendo più d'uno che fosse alle porte uno screening totale della popolazione, sul modello sperimentato a Vo', impossibile per capacità giornaliera di analisi dei tamponi, ma si tratta comunque di un passo avanti nella campagna di esecuzione degli screening e dei test diagnostici.

NEL PARCHEGGIO

Perché la soluzione predisposta dall'Ulss 5, che dal primo pomeriggio di ieri ha preso ufficialmente il via, prevede l'esecuzione dei tamponi all'esterno della struttura ospedaliera, nell'area di uno dei parcheggi laterali, in una tenda bianca della Protezione civile provinciale. Una modalità che, grazie anche al bel tempo, permette di non far entrare i potenziali positivi all'interno dell'ospedale. Il nuovo servizio funziona sempre su appuntamento, ovvero per le persone che vengono convocate per essere sottoposte al tampone. Si tratta prevalentemente di quanti devono attestare la propria avvenuta guarigione dopo il periodo di isolamento cautelare. Per questo serve un doppio tampone negativo, eseguito a distanza di almeno 24 ore. Ma il tampone all'aria aperta viene eseguito anche alle persone che hanno avuto un contatto con un paziente positivo e per le quali si ritiene necessario accertare la positività o meno, anche se dal punto di vista epidemiologico, essendo già state poste comunque in isolamento domiciliare è stata comunque interrotta la potenziale catena di contagio.

CATEGORIE SPECIFICHE

Questa modalità dovrebbe essere anche utilizzata per le prossime campagne di screening del personale extra ospedaliero, come i volontari della protezione civile o gli appartenenti alle forze dell'ordine. I tamponi totali eseguiti dall'azienda sanitaria polesana, esclusi quelli di ieri, sono arrivati a 11.031, anche se le persone sottoposte al test sono 8.364, perché, appunto, come nel caso dell'accertamento della guarigione, è necessaria l'esecuzione di più tamponi. I riscontri di positività totali sono stati 409. Ben 96 sono stati i guariti, anche se mercoledì c'è stato anche il primo caso, abbastanza preoccupante, della ripositivizzazione di una donna che era stata clinicamente dichiarata guarita e che ha avuto nuovamente tampone positivo.

NUOVE POSITIVITÀ

Delle sei nuove positività emerse ieri, tre sono relative al focolaio degli Istituti polesani, due ospiti disabili psichici e una Oss, nell'ambito del secondo giro di screening all'interno della struttura. Per questi tre, insieme ad altre cinque o sei persone, il tampone della seconda batteria era stato ulteriormente ripetuto, con il risultato di positività questa volta acclarato, che porta il totale a 81, 63 ospiti del nucleo disabili e 18 operatori. Nel complesso delle strutture residenziali del Polesine, 40 in tutto, solo 4 sono quelle risultate toccate dal virus. Sui 2613 ospiti complessivi le positività riscontrate sono 100 casi di positività, il 3,8%. Per quanto riguarda il dettaglio per tipologia di ospiti: gli anziani non autosufficienti sono 5 su 2.100, lo 0,3%, i disabili psichici 95 su 340, il 28%.

I DIPENDENTI

Tra i dipendenti dell'Ulss e di quanti lavorano comunque in cooperative esterne ma all'interno delle strutture, sono risultati positivi in 40 su 2.500 sottoposti a tampone, l'11,6%. Ben 16, tuttavia, sono già guariti. Delle altre nuove positività emerse ieri, definite territoriali, due sono in realtà riferibili a potenziali catene di contagio esterne al Polesine. Si tratta, infatti, di un 55enne altopolesano che lavora in provincia di Mantova e che ha eseguito il tampone dopo aver accusato i primi sintomi ed aver contattato il Servizio igiene, e di una 49enne rodigina, che era ospite in una struttura residenziale a Riva del Garda, risultata positiva in fase di dimissione dalla struttura e che ora continuerà l'isolamento a casa propria. Il terzo contagio accertato è quello di un 55enne bassopolesano, che aveva avuto un contatto con un caso positivo in ambito familiare.

