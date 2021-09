Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PROFILASSIROVIGO Mentre i riflettori sono puntati sulla vaccinazione anti-Covid, con la caccia ai non vaccinati e le valutazioni sull'eventualità di una terza dose a breve, non si ferma l'attività di prevenzione su più ampia scala. In attesa dell'avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale, che l'anno scorso ha fatto registrare uno sforzo imponente, premiato dai risultati locali andati oltre le aspettative, come ogni anno oggi...