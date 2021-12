Partenza ufficiale per il programma Ice Wonder Natale a Porto Tolle. Domani, alle 16, l'inaugurazione del calendario di iniziative natalizie programmate dall'amministrazione comunale dando corso al progetto di animazione presentato dalla cooperativa Goccia che si occuperà della gestione del tutto. Nella piazza Ciceruacchio di Ca Tiepolo prenderà vita Rudolph e il villaggio delle renne: uno spazio dedicato ai più piccoli con pista di pattinaggio, la casetta di Babbo Natale, laboratori creativi e punto ristoro annesso dove poter gustare qualcosa di buono. Si comincia presto con l'atteso ritorno della Babbo Run. Alle 14 è previsto il ritrovo per questa corsa realizzata dal Gruppo podistico Nano Laurenti che dalle 15, vedrà correre per le vie di Ca' Tiepolo un gruppo di podisti vestiti da Babbo Natale o anche senza la divisa, ma semplicemente col tradizionale cappellino rosso. Una piacevole consuetudine che ritorna a colorare il paese dopo la pausa da Covid dello scorso anno. Per chi volesse informazioni basta mandare un messaggio WhatsApp al 348-352 9187. Per i bambini oltre alla pista di pattinaggio ci sarà anche al possibilità di entrare in contatto con il mondo equino grazie a Pony in piazza. Un evento realizzato in collaborazione con il Ranch del mare, lo splendido maneggio che si trova all'interno di Villaggio Barricata che per l'occasione porterà alcuni dei suoi animali in piazza. Domenica il programma continua con i Babbi Natale in moto per le vie del paese grazie al Motoclub deltino, mentre i ragazzi di Luce sul mare saranno impegnati in un mini torneo di hockey su ghiaccio contro i calciatori del Porto Tolle 2010. In sala della musica infine alle 16.30 è previsto Teatro magico di Natale uno spettacolo per i bimbi dai 4 anni in su, di e con Alberto Rossetti.

Anna Nani

