Parte il cantiere per demolire in due settimane l'ex biglietteria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RUDEREROVIGO Una decina di giorni, quindici al massimo, e l'ex biglietteria di piazzale Di Vittorio sarà abbattuta dalle ruspe e rimessa a nuovo. Questi i tempi previsti per la demolizione della rotonda simbolo dell'angolo di città alle porte del centro storico, a due passi da piazza Matteotti e dai giardini delle Torri. La cronologia dei lavori trapela dal settore Lavori pubblici di Palazzo Nodari, che precisa come da oggi la ditta incaricata di eseguire i lavori dovrà delimitare e transennare l'area per metterla in sicurezza prima che...