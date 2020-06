FILM SOTTO LE STELLE

ROVIGO Prende il via giovedì la rassegna di Cineset, l'appuntamento estivo con il grande schermo organizzato da Asm set e Comune per l'estate. La prima proiezione del cinema sotto le torri medioevali, in piazza Matteotti, sarà il film drammatico Never let me go (Non lasciarmi) di Mark Romanek con Carey Mulligan, Andrew Garfield, Keira Knightley, Izzy Meikle-Small, Ella Purnell. Venerdì il cinema si sposterà nel campo Coni di Atletica dove verrà proiettata la commedia spagnola Non ci resta che vincere di Javier Fesser con Javier Gutiérrez, Sergio Olmo, Julio Fernández (II), Jesús Lago, José de Luna.

NELLE FRAZIONI

Protagoniste della rassegna, da lunedì saranno anche le frazioni. La prima a ospitare il cinema sotto le stelle sarà Boara Polesine, dove, in piazza Polesani nel Mondo, si potrà seguire Dililì a Parigi di Michel Ocelot con Prunelle Charles-Ambron, Enzo Ratsito. Giovedì 9 si tornerà in centro città, sempre in piazza Matteotti con il film Made in Italy di Luciano Ligabue con Stefano Accorsi, Kasia Smutniak, Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi, Filippo Dini. Venerdì 10, l'appuntamento allo stadio Gabrielli con la commedia 4-4-2 Il gioco più bello del mondo di Roan Johnson, Michele Carrillo, Francesco Lagi, Claudio Cupellini con Valerio Mastandrea, Francesca Inaudi, Nino D'Angelo, Roberto Citran, Antonio Catania.

Lunedì 13, nella piazza di Borsea tocca al film d'avventura Vita di Pi Regia di Ang Lee con Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu, Rafe Spall, Gérard Depardieu, Ayush Tandon. Giovedì 16, ai giardini delle Torri, atmosfera francese con il film La chambre bleue di Mathieu Amalric.

AL PATTINODROMO

Venerdì 17, allo Skating Club Rovigo - Pattinodromo delle Rose toccherà a Veloce come il vento di Matteo Rovere con Stefano Accorsi. Il 20 luglio, a Fenil del Turco, nel Campo Sportivo verrà proiettata invece la commedia italiana Se Dio vuole di Edoardo Falcone con Alessandro Gassmann e Laura Morante. La penultima proiezione di luglio in centro, giovedì 23, sarà Il gabbiano, film drammatico di Michael Mayer. Il giorno successivo, allo stadio Mario Battaglini toccherà al documentario La prima mèta di Enza Negroni. Il 27 luglio il cinema si sposterà a Granzette, piazza Mons. Antonio Balduin con Snoopy & friends - Il film dei Peanuts di Steve Martino Infine, giovedì 30, ai giardini delle Torri, sarà il turno della commedia Beate di Samad Zarmandili con le attrici polesane Cristina Chinaglia e Orsetta Borghero. Ultima proiezione di luglio, il 31, al Palazzetto dello Sport, con Glory Road di James Gartner La rassegna continuerà fino al 31 agosto. L'ingresso è gratuito previa prenotazione obbligatoria nel rispetto delle normative anticovid.

R.Mer.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA