ROVIGO La rivolta dei parrucchieri. Saloni chiusi da 45 giorni e in Polesine scatta la protesta. Elisa Penazzi e papà Stelvio gestiscono lo storico salone di Sant'Apollinare: «Due mesi e mezzo di grande difficoltà, ci sentiamo in balìa degli eventi. Abbiamo lavorato due settimane con mascherine e sanificazione continua, poi abbiamo scelto di chiudere volontariamente, anticipando il decreto. Ora stiamo stringendo i denti - dice Elisa - L'unica sovvenzione dello Stato è il bonus da 600 euro, ma i pagamenti continuano. Siamo una realtà storica, alla terza generazione, ma immagino le difficoltà, ancora più grandi, di tanti colleghi. I mancati incassi sono enormi, la settimana di Pasqua era eccezionale, mia nonna lavorava fino a mezzanotte. Abbiamo perso tutte le cerimonie. Orari prolungati? Già estendiamo il nostro orario, vedremo: va anche salvaguardata la qualità della vita», spiega la titolare.

Il commercio in centro città già faticava, il Covid-19 ha aggravato il problema. Monica Brancaleon gestisce Cocò Parrucchieri, in via Badaloni: «Il negozio è chiuso dal 10 marzo: siamo al collasso. Ho sospeso tutti i pagamenti, una dipendente è in cassa integrazione e l'altra in ferie. Non ho quantificato la cifra esatta, ma i mancati incassi sono perdite per migliaia di euro - si sfoga - I 600 euro del Bonus una tantum non bastano nemmeno per l'affitto. Abbiamo dovuto prenotare i kit di igienizzazione per l'ambiente a spese nostre». La titolare è favorevole ad ampliare aperture e chiusure: «Sono disponibile a rendere il lavoro più elastico, lavorando la domenica mattina. Spero nel prolungamento di orari perché, per rispettare distanze di sicurezza e lavoro su appuntamento, il numero di 25-30 clienti al giorno sarà drasticamente ridotto».

IN PROVINCIA

Romina Campioni ed Elena Romanelli gestiscono il New Look di Canaro. «Abbiamo perso oltre 10mila euro d'incassi tra marzo e aprile: se la riapertura avverrà dopo il 24 maggio c'è il rischio che la perdita finale si aggiri sui 20mila euro lamenta Romina Vanno aggiunti poi i 600 euro per comprare il materiale e igienizzare i locali, per acquistare kimono e visiera. Speriamo non sia obbligatorio rivolgersi a una ditta esterna per la sanificazione, prima di aprire il negozio, sarebbe un nuovo costo. Fortunatamente il negozio è nostro». E sugli aiuti dello Stato: «Si può richiedere un prestito fino al 25% del fatturato, ma ci sono interessi, seppur bassi, e spese per aprire le pratiche. Non ci stanno regalando niente, sono prestiti da restituire in sei anni». Il salone di Canaro è pronto al tour de force per accontentare la clientela: «Lavoreremo anche di lunedì», anticipa Campioni.

L'INDOTTO

Le difficoltà del settore si ripercuotono sul settore commerciale. L'azienda Hair Glam di Badia si occupa della vendita dei prodotti: «Avevamo chiuso il negozio per rispetto dei parrucchieri in zona dice il titolare Erik Sparesato Ora pare siano consentite le consegne a domicilio, ma rimane un punto interrogativo. La chiusura ci ha penalizzati, ma le bollette continuano ad arrivare. Inoltre, non siamo riusciti ad accedere al rimborso sul 60% dell'affitto perché erano presenti ben tre clausole. I 600 euro del bonus una tantum non bastano, come i soldi della cassa integrazione, che in alcuni casi devono ancora arrivare. Marzo e aprile sono molto importanti per le cerimonie, per chi lavora con i saloni sono paragonabili al Natale. Sulle riaperture c'è confusione, tra le ipotesi quelle di una rotazione del personale e clientela su appuntamento. I parrucchieri sono allarmati e, poi, guanti, mantelline e kimono per poter lavorare sembrano diventati introvabili», spiega Sparesato.

Alessandro Garbo

