LA PROTESTA

ROVIGO Un colore giallo sgargiante è stato scelto come sfondo alla protesta pacifica, messa in atto ieri mattina a Fratta, da parrucchieri ed estetiste. Una decina le persone coinvolte dalla manifestazione, svoltasi davanti alla vetrina di una delle parrucchiere, poco distante dalla caserma dei carabinieri.

«Noi non ci stiamo. Vogliamo lavorare! Non vogliamo aprire l'uno giugno!». Con questi cartelli, parrucchieri ed estetiste frattensi, sono scesi in piazza protestando contro il nuovo decreto del premier Giuseppe Conte, il quale ha stabilito che solamente dal 1. giugno parrucchieri ed estetiste potranno riaprire i loro negozi. Muniti di mascherine, hanno protestato i titolari di Estetica Sofia, Estetica Katia, Alice Acconciature, Salone Antonella, Salone Marzia, Acconciature Sonia, Salone Moira, PaMa Parrucchieri.

IN PIAZZA

E così ancora una volta Fratta, che è sempre stato un paese nel quale la gente non ha certo paura a far valere quelli che ritiene propri diritti (basti pensare ai celebri motti carbonari del 1818), si dimostra una cittadina dove la gente mette in atto le proprie proteste in modo concreto. In piazza Martiri si sono dati appuntamento Paolo Sparesato, Moira Marini, Sonia Chinaglia, Alice Colognesi, Antonella Gazzi, Marzia Rizzati, Katia Marini e Sofia Mongentale.

Intanto il portavoce di Cna Benessere e Sanità di Rovigo, Mariano Aglio, ha voluto esprimere la propria disapprovazione, contro quanto decretato da Conte, attraverso un video fatto girare a tutti i colleghi. Il titolare di I Parrucchieri Group Mariano, con sede in viale Benvenuto Tisi da Garofolo a Rovigo, si è scagliato contro il capo del Governo.

L'ATTACCO

«Siamo nel 2020 e dal punto di vista sociale, il parrucchiere e l'estetista sono diventati due lavori molto importanti. Forse il signor Conte non ha capito una cosa fondamentale, ossia che i parrucchieri non possono restare chiusi fino all'uno giugno. Il mio lavoro, al pari di quello delle estetiste, è diventato una necessità per le persone. Non dico che sia paragonabile a quello del mangiare e bere, ma quasi. Il nostro lavoro ha un'importanza sociale. Così facendo, Conte non ha compreso che sta umiliando noi artigiani, e cosa ben peggiore, sta umiliando le donne. Non è possibile lasciare una donna per tre mesi senza poter andare da parrucchiere ed estetista. Le donne sono prive di uscire di casa in maniera sicura. È evidente che Conte non sa che cosa voglia dire uscire di casa con una ricrescita di 5 centimetri. Forse la mia bisnonna questi problemi non se li faceva, ma era quella una società basata su altri tipi di principi e valori».

Aglio ha annunciato che «dall'undici maggio ho deciso di mettermi a disposizione dei miei clienti. Non lo faccio prima per rispetto delle persone».

Marco Scarazzatti

