Parroci vanno in tempo sabbatico Il vescovo affida le Unità vuote

DIOCESIROVIGO Nuovi incarichi pastorali nella diocesi di Adria-Rovigo. Il vescovo Pierantonio Pavanello ha affidato ad alcuni sacerdoti nuovi servizi in diverse realtà locali, accogliendo la rinuncia all'ufficio di parroco per un tempo sabbatico di don Daniele Bragante (Costa di Rovigo, Gognano e Villamarzana) e per don Daniele Spadon (Gurzone, Occhiobello, Santa Maria Maddalena). Il tempo sabbatico, infatti, prevede per i sacerdoti la possibilità di avere un periodo libero da impegni del ministero, da dedicare così alla formazione...