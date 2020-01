Park per gli universitari: due le aree disponibili

ADRIA

AAA parcheggi cercansi per studenti universitari. L'assessore all'Università Andrea Micheletti e il consigliere alla viabilità Enrico Bonato lanciano le infografiche per gli studenti pendolari. «Come amministrazione comunale - spiegano - abbiamo verificato che molti universitari provenienti da fuori Adria, che frequentano il corso di laurea Triennale in scienze Infermieristiche dell'Università di Ferrara da in città, hanno il problema di trovare un parcheggio adeguato alle proprie esigenze». «Già da quando l'Università si è insediata - afferma Micheletti - abbiamo iniziato a pensare a delle misure che potessero agevolare la fruizione della città agli studenti. Per questo abbiamo indetto mesi fa una riunione, per facilitare l'incontro tra domanda e offerta immobiliare. Oggi, per lo stesso motivo, stiamo studiando un'area informativa ad hoc nel sito web del Comune».

IL PROBLEMA

Per molti studenti il disco orario vigente in alcune aree di sosta infatti rappresenta un problema per parcheggiare l'auto. Con lezione dal mattino al tardo pomeriggio, gli studenti hanno la necessità di poter lasciare la quattro ruote in sosta per lunghi periodi, e di poter raggiungere la sede universitaria nelle sedi dell'Ulss 5 Polesana e dell'Ospedale in piazzale degli Etruschi.

AREE INDIVIDUATE

Per questo motivo il Comune ha individuato due aree adatte alle esigenze degli studenti: piazzale Mafalda di Savoia, sito in via Papa Giovanni XXIII, con 56 posti auto disponibili senza disco orario, a soli 5 minuti a piedi da piazzale degli Etruschi, e il parcheggio di via Ex Riformati, distante solo 2 minuti a piedi dalla sede universitaria con 46 posti auto, sempre liberi da disco orario. «Abbiamo riscontrato che spesso questi due sono liberi. Segno che forse sono poco conosciuti dagli studenti. Per questo con l'assessore Micheletti abbiamo ritenuto utile la creazione di alcune infografiche che caricheremo a breve nel sito web del Comune».

