IL PROGETTO

ROVIGO Non solo donne. La Commissione provinciale Pari opportunità, che si accinge a terminare il proprio mandato, si è impegnata per la parità dei diritti di tutte le persone che vivono in una condizione di svantaggio. Una apertura fortemente voluta da tutte le componenti della stessa Commissione, a partire dalla presidente Antonella Bertoli che ieri, affiancata da Ilaria Paparella, Stefania Botton e Anna Paola Bordin, ha stilato un bilancio di progetti e attività messe in campo negli ultimi tre anni. La Commissione, infatti, sarà rinnovata dopo l'insediamento del nuovo consiglio provinciale e del presidente di Palazzo Celio, le cui elezioni si terranno il prossimo sabato.

BILANCIO POSITIVO

«Questa Commissione ha esordito la presidente Bertoli è in carica dal 28 marzo 2019. Le sue funzioni sono stabilite da un regolamento risalente al 2015 secondo il quale la Commissione è tenuta a mettere in atto politiche di genere affinché alle donne sia facilitato l'accesso a una serie di ambiti come, ad esempio, la cultura. Ha fatto un passo in più e, oltre alle donne, si è dedicata alla creazione di occasioni rivolte a tutte le persone che hanno qualche difficoltà». Le politiche di genere attuate non si sono fermate neanche durante la pandemia e i vari lockdown.

«Abbiamo portato avanti i nostri progetti dapprima in presenza poi via streaming». E così, tra le cose fatte, compaiono gli incontri in 10 scuole polesane per sensibilizzare gli studenti e loro genitori sui pericoli della Rete realizzato con le forze dell'ordine, il concorso Bandoera, sorta di vetrina per le band locali che hanno potuto esibirsi a Villa Badoer a Fratta, passando per Polesine segreto, rassegna teatrale per far conoscere i luoghi meno in vista della provincia e un concorso nazionale di promozione dei diritti umani in collaborazione con il Gruppo autori polesani. Le iniziative avviate sono state numerose come molteplici sono stati gli spettacoli promossi dalla Commissione, tutti con lo scopo «di raggiungere e coinvolgere le donne che non partecipano alla vita politica e non vanno ai convegni, aggiungendo alla parte più strettamente di intrattenimento anche un messaggio rivolto alle donne».

MESSAGGIO DA DIFFONDERE

Tra le iniziative della Commissione, anche una proposta di legge sottoposta al vaglio della Regione per l'apertura di uno sportello antiviolenza itinerante nel territorio provinciale: «Lo scorso maggio ha sottolineato Bertoli abbiamo presentato la proposta all'assessore regionale Cristiano Corazzari e alle consigliere Simona Bisaglia e Laura Cestari. Si tratta di uno sportello antiviolenza formato da due équipe che andrebbe ad aggiungersi ai tre sportelli esistenti a Rovigo, Adria e Lendinara e dedicato in particolare ai comuni che ne sono sprovvisti: una équipe sarebbe concentrata nei Comuni del Bassopolesine, l'altra nella zona dell'Altopolesine». La proposta, però, è ferma negli uffici della Regione: «Non sappiamo quanto tempo ci vorrà ma la lasciamo in eredità alla prossima Commissione a cui auguriamo buon lavoro».

Elisa Barion

© RIPRODUZIONE RISERVATA



