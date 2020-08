PARI OPPORTUNITÀ

ROVIGO CineSet dà spazio alle Pari Opportunità. La rassegna di cinema sotto le stelle, promossa dall'Amministrazione comunale con Asm set, prosegue il 13 agosto alle 21 nei giardini delle Due Torri con una serata dedicata alle Pari Opportunità. Nell'ambito del calendario che vede in programmazione The Help, verrà trasmesso anche il cortometraggio Ti aspetto sulla luna, realizzato dal gruppo C.A.S.E. con l'associazione Idem. Come spiega l'assessore alle Pari Opportunità Erika Alberghini, «si tratta di una tappa del percorso che C.A.S.E. sta promuovendo sul tema dell'inclusione». «Il cortometraggio osserva il regista Andrea Zanforlin - racconta, attraverso una favola, un cammino che stiamo facendo insieme a un gruppo di sette persone, alcune con disabilità. All'interno ci sono le emozioni che vengono trasformate sulla luna e trasportate sulla terra, vere ed autentiche. Il filo comune è l'ascolto».

«Quella di giovedì sarà una serata in cui siamo ospitati e ospitiamo aggiunge Alessandra Tozzi, presidente della Commissione Pari Opportunità - La commissione ha scelto di proiettare il film The help, che tratta le pari opportunità non solo sull'aspetto femminile ma anche razziale. Nella lotta alla discriminazione rientrava perfettamente il progetto Ti aspetto sulla luna, che parla del rischio della discriminazione nella disabilità».

A.Luc.

